Около 600 человек эвакуировали из филармонии в Красноярске

Video

Около 600 человек (половина из них дети) были эвакуированы из здания Красноярской краевой филармонии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Сегодня в 14:59 поступило сообщение о задымлении на первом этаже <...> в здании филармонии», — говорится в сообщении.

На место вызвали пожарных. В ведомстве уточнили, что предварительная причина задымления — короткое замыкание. Пострадавших нет. На месте работали 27 единиц техники и 89 человек личного состава.

Красноярская краевая филармония — одна из крупнейших концертных организаций Сибири и Дальнего Востока. В здании четыре зала: Большой (1716 мест), Малый, Камерный и Зал торжеств.

По данным с сайта учреждения, на 28 декабря в филармонии был запланирован «Новогодний экспресс в 2026 год» с участием Красноярского филармонического русского оркестра. Мероприятие перенесено.