Около 600 человек эвакуировали из филармонии в Красноярске
Около 600 человек (половина из них дети) были эвакуированы из здания Красноярской краевой филармонии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Сегодня в 14:59 поступило сообщение о задымлении на первом этаже <...> в здании филармонии», — говорится в сообщении.
На место вызвали пожарных. В ведомстве уточнили, что предварительная причина задымления — короткое замыкание. Пострадавших нет. На месте работали 27 единиц техники и 89 человек личного состава.
Красноярская краевая филармония — одна из крупнейших концертных организаций Сибири и Дальнего Востока. В здании четыре зала: Большой (1716 мест), Малый, Камерный и Зал торжеств.
По данным с сайта учреждения, на 28 декабря в филармонии был запланирован «Новогодний экспресс в 2026 год» с участием Красноярского филармонического русского оркестра. Мероприятие перенесено.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах