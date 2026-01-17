 Перейти к основному контенту
0

Мэр Ростова-на-Дону заявил о риске обрушения подъезда поврежденного дома

Скрябин: поврежденный из-за дронов подъезд в Ростове-на-Дону может обрушиться
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Ростове-на-Дону сохраняется риск обрушения поврежденного подъезда, сообщил мэр города Александр Скрябин.

«Эксперты работают над тем, как укрепить несущие стен. После этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи. Управляющей компанией совместно с полицией организована работа по сохранению имущества собственников», — написал Скрябин в своем телеграм-канале.

По его словам, жителям подъезда дома предложено временное размещение в «маневренном фонде» — соответствующее жилье имеется в Октябрьском районе города. Для семей с детьми поручено организовать временный перевод школьников и воспитанников детских садов в учреждения рядом с местом временного проживания.

Скрябин утверждает, что все предусмотренные выплаты пострадавшим жителям дома будут произведены. Ресурсы в пострадавшем подъезде перекрыты для предотвращения коммунальных аварий, уточнил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Сергей Марченко.

Ростов-на-Дону ранее, в ночь на 14 января, подвергся воздушной атаке, в результате которой были повреждены несколько многоквартирных домов в западной части города. Из-за падения обломков также произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что экстренные службы ликвидировали пожар на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады были направлены в микрорайон Левенцовский, где загорелись квартиры в многоэтажных домах.

По данным Слюсаря, в результате атаки в Ростовской области ранения получили четыре человека, в том числе ребенок четырех лет.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Военная операция на Украине происшествие Ростов-на-Дону БПЛА атака дронов
