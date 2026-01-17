 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Президент клуба «Ахмат» опроверг гибель в ДТП чемпиона UFC Чимаева

Президент клуба «Ахмат» опроверг гибель в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева

Сообщения о гибели чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, сообщил «РИА Новости» президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.

«С ним все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их», — сказал Бичуев.

Накануне вечером в анонимных телеграм-каналах появилась информация о крупном ДТП в чеченской столице.

Чемпион UFC Чимаев ответил на вопрос о следующем бое
Спорт
Хамзат Чимаев

Чимаев родился в Чечне, выступает под флагом ОАЭ. Боец стал чемпионом UFC в среднем весе в августе прошлого года, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР.

Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА и все выиграл.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Хамзат Чимаев UFC ДТП Чечня клуб Ахмат
