Президент клуба «Ахмат» опроверг гибель в ДТП чемпиона UFC Чимаева

Сообщения о гибели чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, сообщил «РИА Новости» президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.

«С ним все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их», — сказал Бичуев.

Накануне вечером в анонимных телеграм-каналах появилась информация о крупном ДТП в чеченской столице.

Чимаев родился в Чечне, выступает под флагом ОАЭ. Боец стал чемпионом UFC в среднем весе в августе прошлого года, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР.

Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА и все выиграл.