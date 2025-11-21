Чемпион UFC Чимаев ответил на вопрос о следующем бое
Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведет следующий бой после Рамадана. Об этом он рассказал в «Хасл Шоу».
«Мое возвращение — после Рамадана. Сейчас у меня небольшая операция на ноге. Отойду от тренировок на пару недель. Так что будем готовиться к поединку после Рамадана. Кого дадут, с тем и сражусь», — сказал Чимаев.
Рамадан, священный месяц для мусульман, в следующем году пройдет с 17 февраля по 19 марта.
Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе в августе, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР.
Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА и все выиграл.
