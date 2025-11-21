 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Чемпион UFC Чимаев ответил на вопрос о следующем бое

Чемпион UFC Чимаев рассказал о своем следующем бое: «После Рамадана»
Уроженец Чечни, который выступает под флагом ОАЭ, сообщил, что следующий его поединок пройдет после Рамадана
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев (Фото: Geoff Stellfox / Getty Images)

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведет следующий бой после Рамадана. Об этом он рассказал в «Хасл Шоу».

«Мое возвращение — после Рамадана. Сейчас у меня небольшая операция на ноге. Отойду от тренировок на пару недель. Так что будем готовиться к поединку после Рамадана. Кого дадут, с тем и сражусь», — сказал Чимаев.

Рамадан, священный месяц для мусульман, в следующем году пройдет с 17 февраля по 19 марта.

Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе в августе, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР.

Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА и все выиграл.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Хамзат Чимаев
