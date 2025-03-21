Принц Уильям проехался на танке в Эстонии
Принц Уильям надел военную форму, чтобы посетить британский контингент в городе Тапа в Эстонии в рамках поездки в поддержку операций НАТО в Восточной Европе, сообщило Reuters.
Уильям — 42-летний наследник британского престола и старший сын короля Чарльза.
В военном лагере он осмотрел боевые машины и проехал на танке в полном военном обмундировании.
Уильям впервые посетил Эстонию. Визит принца продлился два дня.
Он был совершен на фоне увеличения Великобританией и другими европейскими странами расходов на оборону в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО активнее участвовать в создании безопасности в Европе.
Великобритания отправила в Эстонию и Польшу примерно 900 своих военных в рамках операции «Кабрит». Тем самым государство поспособствовало расширению сил НАТО на востоке. На данный момент на восточном фланге альянса развернуты более 2,6 тыс. британских военнослужащих с 730 транспортными средствами.
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