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Военная операция на Украине ,  
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Принц Уильям проехался на танке в Эстонии

Принц Уильям был запечатлен в военной форме во время визита в Эстонию
Сюжет
Военная операция на Украине
Принц Уильям (слева)
Принц Уильям (слева) (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Принц Уильям надел военную форму, чтобы посетить британский контингент в городе Тапа в Эстонии в рамках поездки в поддержку операций НАТО в Восточной Европе, сообщило Reuters.

Уильям — 42-летний наследник британского престола и старший сын короля Чарльза.

В военном лагере он осмотрел боевые машины и проехал на танке в полном военном обмундировании.

Уильям впервые посетил Эстонию. Визит принца продлился два дня.

Он был совершен на фоне увеличения Великобританией и другими европейскими странами расходов на оборону в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО активнее участвовать в создании безопасности в Европе.

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Фото:army.mod.uk

Великобритания отправила в Эстонию и Польшу примерно 900 своих военных в рамках операции «Кабрит». Тем самым государство поспособствовало расширению сил НАТО на востоке. На данный момент на восточном фланге альянса развернуты более 2,6 тыс. британских военнослужащих с 730 транспортными средствами.

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Эстония принц Уильям Великобритания
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