В Уганде в массовой аварии погибли 63 человека
В Уганде 63 человека погибли и несколько получили ранения в результате аварии с участием четырех автомобилей на шоссе Кампала — Гулу в ночь на 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции страны.
По данным ведомства, авария произошла около 0:15 по местному времени около населенного пункта Киталеба. В столкновении участвовали два автобуса, грузовик и внедорожник.
По предварительной версии, водитель автобуса, следовавшего из Кампалы в Гулу, пытался обогнать грузовик, когда навстречу двигался другой автобус, также выполнявший маневр обгона. Во время попытки избежать столкновения машины столкнулись лоб в лоб. В столкнувшиеся автомобили врезались остальные транспортные средства.
