На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря

Ученые зафиксировали первую магнитную бурю в 2026 году, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитная активность началась еще вечером 2 января. Ее интенсивность соответствует минимальному уровню G1 с прогнозом на возможный рост до G2.

«Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов», — говорится в публикации. К Земле пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года, добавили в РАН.

Ранее специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что в 2025 году число дней с магнитными бурями стало максимальным за десять лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. Магнитные бури наблюдались в 69 против 44 случаев в 2024 году.

Основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало большое число корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось уже в первые месяцы года.

Магнитные бури возникают, в том числе, на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры. Их подразделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.