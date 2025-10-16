Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Мещанский суд Москвы вынес приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта» по делу о мошенничестве и хищении бюджетных денег при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Учредителю предприятия Игорю Морозову суд назначил семь лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб., его заместителю Алексею Высокову — семь с половиной лет колонии строгого режима, главному бухгалтеру завода Елене Гришиной — семь с половиной лет колонии общего режима. Также Высоков и Гришина должны выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Как установило следствие, в 2014–2015 годах завод «Телта» заключил с государственным заказчиком многомиллионный контракт на поставку устройств связи в рамках гособоронзаказа.

«При исполнении контрактов Морозов, Высоков и Гришина предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 млн руб.», — рассказали в пресс-службе СКР.

Согласно материалам дела, речь идет о хищении 33,8 млн руб., предназначенных для производства 7 тыс. телефонных аппаратов для нужд Минобороны.

По этому делу в качестве обвиняемого также проходил бывший ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов. Мещанский суд назначил ему пять лет условно и штраф 500 тыс. руб., сообщает ТАСС.

После оглашения обвинительного заключение Морозов, Высоков и Гришина не признали вины. Пальмов вину признал частично, отмечает агентство.

В Следственном комитете добавили, что в отношении топ-менеджеров «Телты» суд рассматривает также уголовное дело «по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа в 2017–2021 годах».

По данным «Коммерсанта», гендиректор завода и главный бухгалтер предприятия написали явку с повинной и сотрудничали со следствием по делу о взятке экс-начальнику Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадиму Шамарину, осужденному весной 2025 года на семь лет колонии строгого режима за получение взяток от «Телты» на сумму 36 млн руб.