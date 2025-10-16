 Перейти к основному контенту
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Мещанский суд Москвы вынес приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода «Телта» по делу о мошенничестве и хищении бюджетных денег при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Учредителю предприятия Игорю Морозову суд назначил семь лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб., его заместителю Алексею Высокову — семь с половиной лет колонии строгого режима, главному бухгалтеру завода Елене Гришиной — семь с половиной лет колонии общего режима. Также Высоков и Гришина должны выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Как установило следствие, в 2014–2015 годах завод «Телта» заключил с государственным заказчиком многомиллионный контракт на поставку устройств связи в рамках гособоронзаказа.

«При исполнении контрактов Морозов, Высоков и Гришина предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 млн руб.», — рассказали в пресс-службе СКР.

Согласно материалам дела, речь идет о хищении 33,8 млн руб., предназначенных для производства 7 тыс. телефонных аппаратов для нужд Минобороны.

По этому делу в качестве обвиняемого также проходил бывший ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов. Мещанский суд назначил ему пять лет условно и штраф 500 тыс. руб., сообщает ТАСС.

После оглашения обвинительного заключение Морозов, Высоков и Гришина не признали вины. Пальмов вину признал частично, отмечает агентство.

Экс-директора посадили за растрату 123 млн руб. гособоронзаказа
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Следственном комитете добавили, что в отношении топ-менеджеров «Телты» суд рассматривает также уголовное дело «по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа в 2017–2021 годах».

По данным «Коммерсанта», гендиректор завода и главный бухгалтер предприятия написали явку с повинной и сотрудничали со следствием по делу о взятке экс-начальнику Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадиму Шамарину, осужденному весной 2025 года на семь лет колонии строгого режима за получение взяток от «Телты» на сумму 36 млн руб.

Денис Малышев
Мещанский районный суд Москвы гособоронзаказ хищения Минобороны
