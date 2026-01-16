 Перейти к основному контенту
Общество
Экс-замглавы метрополитена Москвы признал вину по коррупционному делу

Экс-первый замначальника метро Москвы Дощатов признал вину в получении взяток от подрядчика метро. Следствие считает, что за вознаграждение он содействовал компании «Техпромимпорт» при заключении многомиллиардных контрактов
Дмитрий Дощатов
Дмитрий Дощатов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении крупной и особо крупной взяток от представителя компании «Техпромимпорт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

На заседании Савеловского суда Дощатов заявил, что предъявленное обвинение ему понятно и он признает вину.

Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

По версии следствия, в 2023 году Дощатов получил от представителя компании «Техпромимпорт» взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. за содействие интересам компании. В октябре 2024 года он был арестован.

Следствие считает, что Дощатов заключил контракта с «Техпромимпортом» на работы в метрополитене на сумму около 3 млрд руб., из которых фактически было выполнено работ на 1 млрд руб., а оставшиеся средства были похищены. В рамках договоренностей фигурант не реагировал на выявленные нарушения и хищения. Кроме машины, Дощатов получил взятку в виде оплаты двух люкс-номеров гостиницы «Пекин» в Минске и покупки одежды на общую сумму в размере 690 тыс. рублей.

В рамках дела было допрошено более 40 человек. В результате подрядчиков арестовали. Всего ущерб по делу о хищениях на объектах Московского метрополитена оценили на сумму свыше 400 млн руб.

Вменяемые Дощатову статьи о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК и ч. 5 ст. 290 УК) предусматривают до 15 и до 12 лет колонии соответственно.

