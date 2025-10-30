 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн

ТАСС: ущерб по делу о хищениях в метро Москвы превысил 400 млн руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Ущерб по делу о хищениях на объектах Московского метрополитена составил свыше 400 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Расследование касается масштабных хищений при проведении ремонтных и строительных работ в период с 2021 по 2024 год. В рамках дела допрошено более 40 человек, есть задержанные.

Уголовное дело возбуждено 28 октября 2025 года по статьям о получении особо крупной взятки, о даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса соответственно. Максимальное наказание по двум из них — 15 лет лишения свободы.

Ранее силовики провели обыски и задержали первых фигурантов. Основанием для проверки, по данным агентства, стало заявление одного из столичных чиновников.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена.

Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку
Общество
Мирза Мирзаев

В октябре 2024 года был арестован первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. По данным следствия, в 2023 году он получил от представителя компании «Технопромимпорт» взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. за содействие в интересах компании.

Следствие полагает, что Дощатов заключил с «Технопромимпортом» контракт на выполнение работ в метрополитене общей стоимостью около 3 млрд руб. Подрядчики выполнили работ на 1 млрд руб., а оставшиеся средства были похищены. Договоренность с Дощатовым предполагала, что он не будет реагировать на выявленные хищения и нарушения при исполнении контракта. Подрядчиков впоследствии арестовали. В мае Дощатов признал вину, в октябре его арест продлили

Авторы
Теги
Полина Дуганова
При участии
Маргарита Ларичева
дело о хищениях Московский метрополитен ущерб
