Общество
Астрономы нашли крупную корональную дыру на Солнце

Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Крупная корональная дыра сформировалась на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) в своем телеграм-канале.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру «1» (…) Высота «цифры» — около 1 млн км», — говорится в сообщении.

На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Общество

Ученые напомнили, что рост корональных дыр на звезде начался еще в первые месяцы прошлого года, после прохождения пика солнечного цикла активности. Это привело к тому, что число магнитных бурь в прошлом году выросло на 60%.

Астрономы утверждают, что вызванные подобными явлениями на Солнце магнитные бури в ближайшие два года будут на Земле частыми. После 2028 года должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в минимум. Это случится примерно на рубеже 2029–2030 годов.

Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Пока геомагнитная активность только растет с превышением показателей предыдущего рекордного года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Темп формирования геомагнитных возмущений (индекс Kp = 4; желтый уровень) и бурь (Kp = 5 и выше; красный уровень) за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего 2025 года, которые были максимальными за последние 10–20 лет», — отметили ученые.

