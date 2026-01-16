 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Пентагон переделает главную военную газету США из-за «морального духа»

Фото: DanielW / Shutterstock
Фото: DanielW / Shutterstock

В Пентагоне задумали реформу военной газеты Stars and Stripes, приведя ее в соответствие с позицией военного ведомства. Прежде всего военные хотят избавиться от «идеологии прогрессивизма» и других отвлекающих факторов, подрывающих «моральный дух». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х.

«Основное внимание будет уделено ведению боевых действий, системам вооружения, физической подготовке, боевой эффективности, живучести и всему, что связано с военной службой. Больше никаких переработанных колонок вашингтонских сплетен; никаких перепечаток Associated Press», — написал пресс-секретарь. По словам Парнелла, американское Минобороны возвращает газету к «первоначальной миссии» — освещению событий для военных.

По оценке The New York Times (NYT), прямое вмешательство Пентагона в редакционную политику газеты является отступлением от ее первоначального тона.  Stars and Stripes, непрерывно публикующееся со времен Второй мировой войны для американских военнослужащих за рубежом, изначально позиционирует себя как независимый источник новостей, которому не чужда ценность свободы слова.

Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов
Технологии и медиа
Илон Маск

Как сообщило The Daily Wire, согласно новому плану, около половины контента для Stars and Stripes будет производиться непосредственно Пентагоном. Руководство газеты работает в условиях практически полного отсутствия официальной информации о будущем издания, пишет NYT.

The Washington Post сообщила, что устраивающимся на работу в редакцию Stars and Stripes задавали вопросы о том, как они будут поддерживать политику президента США Дональда Трампа. По словам омбудсмена газеты Жаклин Смит, руководство газеты не знало о том, что кандидатам задают этот вопрос. «Спрашивать потенциальных сотрудников, как они поддержат политику администрации, противоречит журналистской миссии Stripes и федеральному мандату», — сказал Смит.

