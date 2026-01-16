 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Камчатке спасатели предостерегли от прыжков в сугробы из окон

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке сотрудники МЧС приехали на вызов к подростку, который прыгнул в сугроб с крыши торгового цента и не смог выбраться самостоятельно. В связи с этим ведомство предостерегло от прыжков в высокие сугробы.

«Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — сообщила РБК пресс-служба МЧС.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что жители Петропавловска-Камчатского стали массово прыгать из окон из-за непогоды — сугробы в городе настолько высокие, что смягчают падение даже с высоты нескольких этажей.

Подъезды заблокированы: как выглядит Камчатка после снегопада. Видео
Общество

В начале недели на Камчатку пришел охотоморский циклон и принес метели и сильные снегопады. Краевое правительство сообщило, что для перевозки пассажиров используются автомобили-вахтовки Росгвардии — ведомство помогает местным жителям в период отмены движения пассажирского транспорта. Как правило, такие автомобили используются для перевозки личного состава службы.

Накануне краевой главк МЧС объявил об угрозе схода снежных масс с крыш домов в населенных пунктах Елизовского, Вилючинского, Усть-Большерецкого муниципальных округов и Петропавловске-Камчатском. Ранее в регионе была объявлена лавинная опасность.

Как минимум два человека погибли в результате схода снега, сообщил министр по ЧС Сергей Лебедев. После этого в краевой столице ввели режим ЧС.

Анастасия Лежепекова
Камчатка МЧС Камчатский край Дети непогода снегопад
