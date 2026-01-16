Следствие попросило отправить главу «Куршской косы» под домашний арест
Следствие запросило избрать меру пресечения директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Накануне Калину задержали по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения. Ходатайство следствия рассмотрят 16 января.
Куршская коса — часть суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Она простирается от Зеленоградска до Клайпеды (Литва). В 2000 году косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В октябре 2025 года в национальный парк приходили силовики, чтобы проверить документацию по строительству Куршского велотракта. По словам представителей общественной организации «Зеленый фронт», обыски проводила ФСБ в связи с возможными хищениями из бюджета при строительстве велодорожки. Контракт на проведение этих работ летом 2022 года получила московская ПСК «Луч». Их стоимость первоначально составляла 402,5 млн руб., но впоследствии увеличилась до 522 млн руб.
Калине 49 лет. В 2021 году его избрали депутатом Калининградской областной думы от «Единой России». Директором парка Калина стал в 2011-м. До этого работал заместителем главы парка, в частном бизнесе, а также служил в МВД.
