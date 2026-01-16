 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Следствие попросило отправить главу «Куршской косы» под домашний арест

Суд может отправить директора нацпарка «Куршская коса» под домашний арест
Анатолий Калина
Анатолий Калина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Следствие запросило избрать меру пресечения директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Накануне Калину задержали по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения. Ходатайство следствия рассмотрят 16 января.

Куршская коса — часть суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Она простирается от Зеленоградска до Клайпеды (Литва). В 2000 году косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В октябре 2025 года в национальный парк приходили силовики, чтобы проверить документацию по строительству Куршского велотракта. По словам представителей общественной организации «Зеленый фронт», обыски проводила ФСБ в связи с возможными хищениями из бюджета при строительстве велодорожки. Контракт на проведение этих работ летом 2022 года получила московская ПСК «Луч». Их стоимость первоначально составляла 402,5 млн руб., но впоследствии увеличилась до 522 млн руб.

Калине 49 лет. В 2021 году его избрали депутатом Калининградской областной думы от «Единой России». Директором парка Калина стал в 2011-м. До этого работал заместителем главы парка, в частном бизнесе, а также служил в МВД.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Куршская коса парк арест
Материалы по теме
Главу нацпарка «Куршская коса» заподозрили в незаконной вырубке леса
Общество
Директора нацпарка «Куршская коса» задержали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Что ждет бизнес с 2026 года: ключевые изменения в налоговом кодексе Компании, 13:00
Легендарный биатлонист пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс. Спорт, 12:58
США раскритиковали ЮАР за допуск Ирана к участию в военно-морских учениях Политика, 12:50
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области Политика, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дайте страху имя и дорисуйте хвост: как перестать бездействовать Образование, 12:39
Аналитики оценили продажи новостроек в Московском регионе в 2025 году Недвижимость, 12:39
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Постпред России допустил слабость ЕС в случае атаки США на Гренландию Политика, 12:38
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах в Белоруссии Крипто, 12:36
Биометрические данные: правила для мигрантов и граждан России База знаний, 12:36
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху Политика, 12:35
На Украине ввели режим ЧС в энергетике Политика, 12:32
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео Общество, 12:30
Мамиашвили назвал печальным переход Садулаева в американскую лигу Спорт, 12:25