Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia представила своего робота Blue на базе искусственного интеллекта. Сооснователь и президент компании Дженсен Хуанг продемонстрировал его на конференции GTC 2025.
Хуанг во время выступления презентовал физический движок Newton с открытым исходным кодом для моделирования робототехники, который разрабатывается совместно с Google DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом, и Disney Research. Робот Blue был создан с помощью этого движка.
Когда робот появился на сцене, Хуанг обратился к нему: «Привет, Blue, как дела? Нравится ли тебе новый физический движок? Тебе нравится, да? Да, знаю точно».
В ходе конференции Nvidia также анонсировала первую в мире открытую базовую модель гуманоидного робота Isaac GR00T N1.
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