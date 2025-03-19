Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

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Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia представила своего робота Blue на базе искусственного интеллекта. Сооснователь и президент компании Дженсен Хуанг продемонстрировал его на конференции GTC 2025.

Хуанг во время выступления презентовал физический движок Newton с открытым исходным кодом для моделирования робототехники, который разрабатывается совместно с Google DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом, и Disney Research. Робот Blue был создан с помощью этого движка.

Когда робот появился на сцене, Хуанг обратился к нему: «Привет, Blue, как дела? Нравится ли тебе новый физический движок? Тебе нравится, да? Да, знаю точно».

В ходе конференции Nvidia также анонсировала первую в мире открытую базовую модель гуманоидного робота Isaac GR00T N1.