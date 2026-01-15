Каллас пошутила, что ситуация в мире такова, что, хотя сама она не пьет много, сейчас «подходящий момент» начать выпивать. Эти слова прозвучали на фоне угроз США взять под контроль Гренландию

Текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в частной беседе с парламентариями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Шуточный комментарий Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый», рассказали два собеседника издания, присутствовавших на мероприятии.

По их словам, Каллас сказала, что сама пьет немного, но с учетом нынешней ситуации в мире, возможно, самое время начать.

Politico отмечает, что конференция проходила примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по вопросу угроз американского лидера Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

В сентябрьском докладе ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что чрезмерные военные расходы не гарантируют мира, а лишь подрывают его, усиливая гонку вооружений и отвлекая ресурсы от стабильности.

В 2024 году мировые военные расходы достигли $2,7 трлн и могут вырасти до $6,6 трлн к 2035 году, при этом финансирование устойчивого развития отстает: дефицит ресурсов для достижения целевого устойчивого развития уже составляет $4 трлн.

Аналитики из консалтингового подразделения в области глобальной стратегии Ernst & Young — EY-Parthenon — летом 2025 года подсчитали, что геополитическая и экономическая неопределенность с 2017 года лишила мировой бизнес прибыли примерно на $320 млрд.