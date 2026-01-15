 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Каллас оценила ситуацию в мире словами о подходящем моменте выпить

Каллас пошутила, что ситуация в мире такова, что, хотя сама она не пьет много, сейчас «подходящий момент» начать выпивать. Эти слова прозвучали на фоне угроз США взять под контроль Гренландию

Текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в частной беседе с парламентариями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Шуточный комментарий Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый», рассказали два собеседника издания, присутствовавших на мероприятии.

По их словам, Каллас сказала, что сама пьет немного, но с учетом нынешней ситуации в мире, возможно, самое время начать.

Politico отмечает, что конференция проходила примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по вопросу угроз американского лидера Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Эксперты подсчитали мировые убытки от нестабильности политики и экономики
Экономика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В сентябрьском докладе ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что чрезмерные военные расходы не гарантируют мира, а лишь подрывают его, усиливая гонку вооружений и отвлекая ресурсы от стабильности.

В 2024 году мировые военные расходы достигли $2,7 трлн и могут вырасти до $6,6 трлн к 2035 году, при этом финансирование устойчивого развития отстает: дефицит ресурсов для достижения целевого устойчивого развития уже составляет $4 трлн.

Аналитики из консалтингового подразделения в области глобальной стратегии Ernst & Young — EY-Parthenon — летом 2025 года подсчитали, что геополитическая и экономическая неопределенность с 2017 года лишила мировой бизнес прибыли примерно на $320 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Кая Каллас Европа алкоголь
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Политика
Фицо выступил за отставку главы дипломатии ЕС Каллас
Политика
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть Бизнес, 07:45
Президент Колумбии назвал дату встречи с Трамом в Вашингтоне Политика, 07:43
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты Политика, 07:42
Пенсионный коэффициент: как рассчитывается и как влияет на пенсию Инвестиции, 07:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:33
Минобороны отчиталось об отражении атаки 34 дронов на российские регионы Политика, 07:32
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропорту Самары ввели ограничения Политика, 07:14
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели Общество, 07:13
В трех городах и двух районах Ростовской области отразили налет дронов Политика, 07:06
Сколько российских фильмов с поддержкой Фонда кино окупается в прокатеПодписка на РБК, 07:01
Беби-бумеранг. Почему теория поколений наносит вред бизнесу в РоссииПодписка на РБК, 07:00
В Ивановской области арестовали бывшего замглавы правительства Политика, 06:52
Каллас оценила ситуацию в мире словами о подходящем моменте выпить Политика, 06:49