Каллас оценила ситуацию в мире словами о подходящем моменте выпить
Текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в частной беседе с парламентариями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Шуточный комментарий Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый», рассказали два собеседника издания, присутствовавших на мероприятии.
По их словам, Каллас сказала, что сама пьет немного, но с учетом нынешней ситуации в мире, возможно, самое время начать.
Politico отмечает, что конференция проходила примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по вопросу угроз американского лидера Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.
В сентябрьском докладе ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что чрезмерные военные расходы не гарантируют мира, а лишь подрывают его, усиливая гонку вооружений и отвлекая ресурсы от стабильности.
В 2024 году мировые военные расходы достигли $2,7 трлн и могут вырасти до $6,6 трлн к 2035 году, при этом финансирование устойчивого развития отстает: дефицит ресурсов для достижения целевого устойчивого развития уже составляет $4 трлн.
Аналитики из консалтингового подразделения в области глобальной стратегии Ernst & Young — EY-Parthenon — летом 2025 года подсчитали, что геополитическая и экономическая неопределенность с 2017 года лишила мировой бизнес прибыли примерно на $320 млрд.
