Общество⁠,
0

В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
В Запорожской области в результате атаки беспилотника погибли два сотрудника государственной аптечной сети, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Служебный автомобиль, в котором сотрудники доставляли лекарства в аптечный пункт в городе Пологи, дрон атаковал в районе села Басань Пологовского муниципального округа. Погибли водитель и грузчик-экспедитор.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям окажут помощь и поддержку.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. 10 января при атаке на Бердянск были повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, частное домовладение и фасад школы.

Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 18:33
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта Политика, 18:31
В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике Политика, 18:30
Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест Общество, 18:23
Почему вырос биткоин. Главное из отчета Glassnode Крипто, 18:23
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера Политика, 18:21
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе Политика, 18:14
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы Политика, 18:12
Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам Политика, 18:06
Самюэля Это’о дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение Спорт, 18:03
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой Политика, 17:59
ЦБ опустил курс евро ниже ₽92, но сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 17:53
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине Политика, 17:51