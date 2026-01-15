В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Запорожской области в результате атаки беспилотника погибли два сотрудника государственной аптечной сети, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Служебный автомобиль, в котором сотрудники доставляли лекарства в аптечный пункт в городе Пологи, дрон атаковал в районе села Басань Пологовского муниципального округа. Погибли водитель и грузчик-экспедитор.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям окажут помощь и поддержку.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. 10 января при атаке на Бердянск были повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, частное домовладение и фасад школы.