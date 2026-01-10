В Бердянске три многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА

Фото: BalitskyEV / Telegram

Беспилотники ВСУ в ночь на 10 января атаковали Бердянск. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в результате удара повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы. Также зафиксированы повреждения нескольких автомобилей.

Пострадавших среди жителей нет. На месте работает комиссия по оценке ущерба, коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и их временным утеплением.

Ранее стало известно, что после ночной атаки беспилотника ВСУ начался пожар в частном доме в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн. «В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — уточнил губернатор.