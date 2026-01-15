Россельхознадзор предложил продавать ветеринарный габапентин по рецепту
Россельхознадзор предлагает ввести рецептурный отпуск ветеринарных препаратов, содержащих вещества «габапентин» и «тразодон», передает ТАСС.
Поводом стали сообщения о массовых отравлениях российских школьников. Подростки заказывают в интернете ветеринарные препараты с габапентином, который может оказать психоактивные эффекты, а затем делятся опытом употребления в соцсетях. В публикациях также отмечено, что сотрудники пунктов выдачи заказов призывали ввести возрастные ограничения на такие товары.
В связи с этим ведомство считает необходимым внести изменения в перечень рецептурных ветеринарных препаратов, утвержденный Минсельхозом, и включить в него габапентин и тразодон. Это должно ограничить свободную продажу этих средств.
Маркетплейс Ozon уже отреагировал на ситуацию. Компания временно скрыла с витрины некоторые ветеринарные препараты до завершения повторной проверки, пояснив, что безопасность пользователей является для нее приоритетом. В начале декабря Ozon также ввел ограничения на продажу конфет с алкоголем для несовершеннолетних.
