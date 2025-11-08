 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ

Bild: в Германии задержали подростка из России за пропаганду ИГ в соцсетях
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия задержали 16-летнего гражданина России по подозрению в распространении пропаганды ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) и хранении оружия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей немецкой полиции.

По данным Bild, подросток в своих аккаунтах публиковал изображения с исламистской символикой и оружием.

В ходе обыска в его комнате полиция изъяла несколько предметов, которые направлены на экспертизу. Установить, являлось ли изъятое настоящим оружием, пока не удалось, пишет издание.

В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok
Общество

Ранее в октябре по подозрению в связи с ИГ задержали старшеклассника из Дагестана, его отправили в СИЗО. Уголовное производство, по данным агентства, возбудили в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября. По данным следствия, подросток общался с неустановленным участником ИГ в социальной сети TikTok. Подростка задержали при попытке забрать пистолет для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Германия ИГИЛ пропаганда задержание оружие
