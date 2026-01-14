Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец

Профсоюз работников автомобильной промышленности США (UAW) выступил в защиту сотрудника завода Ford в Мичигане, который выкрикивал оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа во время его визита на предприятие. Об этом сообщает Fox News, который назвал профсоюз ведущимв отрасли.

«Рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента Соединенных Штатов», — заявила вице-президент UAW Лора Дикерсон в среду.

Она подчеркнула, что профсоюз поддерживает право своих членов на свободу слова и заверила, что UAW «обеспечит полную защиту всех положений согласованного контракта, гарантирующих сохранение его рабочего места и прав как члена профсоюза».

Video

Перед этим в интернете появилась видеозапись, снятая на мобильный телефон. На ней во время посещения Трампом завода Ford F-150 в Дирборне, один из сотрудников крикнул в его сторону: «Защитник педофилов». Президент США дважды сказал «идите к черту», указывая на этого человека человека. Затем президент поднял средний палец в сторону этого человека, продолжая идти, а затем помахал рукой.

В результате от работы до завершения проверки отстранили 40-летнего рабочего завода Ти Джея Сабула. В Белом доме реакцию президента охарактеризовали как «уместную и однозначную».