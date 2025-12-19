 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США

TikTok подписал сделку о продаже своей американской компании совместному предприятию, контролируемому американскими инвесторами, пишут Axios и Bloomberg со ссылкой на внутренний документ генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу. 

В нем говорится, что сделка завершит многолетнюю историю, вынуждающую китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance продать американское подразделение компании внутренним владельцам для снижения рисков национальной безопасности.

25 сентября президент США подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям, что позволило соцсети продолжить работу на территории страны. Компанию оценили в $14 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев. После этого он несколько раз делал отсрочку для блокировки TikTok.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
TikTok США Китай соцсети

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна Политика, 02:39
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США Технологии и медиа, 02:26
Трамп заявил о планах «вернуть американцев на Луну» к 2028 году Технологии и медиа, 01:56
Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США Политика, 01:21
В Одессе прогремели взрывы Политика, 01:13
Хегсет назвал препятствия при наборе новобранцев в армию США Общество, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ЕС не показал первую главу коммюнике после встречи по активам России Политика, 00:50
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты Политика, 00:46
Арахамия предрек плохие или очень плохие условия мира для Украины Политика, 00:44
Из-за украинского дрона в Белгороде пострадал пятимесячный младенец Политика, 00:33
В Белгороде из-за дрона ВСУ повреждены десять многоквартирных домов Политика, 00:30
«Страна» описала стратегию сохранения власти Зеленского Политика, 00:29
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10