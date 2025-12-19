TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США
TikTok подписал сделку о продаже своей американской компании совместному предприятию, контролируемому американскими инвесторами, пишут Axios и Bloomberg со ссылкой на внутренний документ генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу.
В нем говорится, что сделка завершит многолетнюю историю, вынуждающую китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance продать американское подразделение компании внутренним владельцам для снижения рисков национальной безопасности.
25 сентября президент США подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям, что позволило соцсети продолжить работу на территории страны. Компанию оценили в $14 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев. После этого он несколько раз делал отсрочку для блокировки TikTok.
Материал дополняется
