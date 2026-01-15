Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления

Стинг (Фото: Noam Galai / Getty Images)

Певец Стинг выплатил «бывшим коллегам» по группе The Police Стюарту Коупленду и Эндрю Саммерсу £600 тыс (около $800 тыс.). Трио судится за авторские отчисления за несколько самых больших хитов группы, пишет The Times со ссылкой на данные суда.

Как пишет издание, хиты группы, включая Every Breath You Take, Roxanne и Message in a Bottle, приносят огромные доходы, и распределение этих денег десятилетиями вызывало разногласия между музыкантами.

При этом барабанщик Стюарт Коупленд и гитарист Энди Саммерс настаивают, что Стинг и его компания Magnetic Publishing задолжали им более $2 млн (£1,49 млн) в виде «гонораров аранжировщиков» — 15% дохода от стриминговых сервисов. Предполагается, что судебное дело основано на толковании различных соглашений, заключенных с момента образования группы в конце 1970-х годов по 2016 год.

Стинг в одиночку зарабатывает £550 тыс. ежегодно только за хит Every Breath You Take, выпущенный группой The Police, пятую самую продаваемую песню 80-х, пишет Sky News. При этом участники группы Саммерс и Коупленд не были указаны в качестве авторов сингла.

Осенью 2025 года Стингу (настоящее имя Гордон Мэттью Томас Самнер) исполнилось 74 года. Он основал группу The Police в 1977 году вместе со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. Пик популярности группы пришелся на 1983 год.

В 1985-м Стинг начал сольную карьеру и с тех пор выпустил 15 пластинок — многие из них неоднократно становились платиновыми. На сегодняшний день в его копилке значатся 17 премий «Грэмми», «Золотой глобус», «Эмми», номинация на премию «Тони» и четыре — на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

В 2007 году группа воссоединилась на год ради мирового тура Reunion Tour, за 151 концерт объехав весь мир от Европы до Южной Америки и заработав £292 млн.