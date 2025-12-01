«Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за убийство 17-летней давности

Фото: sledcom_press / Telegram

Суд приговорил Михаила Попкова, уже отбывающего пожизненное заключение, к 10 годам колонии за двойное убийство, совершенное им в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Попкова признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц), ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии особого режима.

В конце октября следователи СК по Иркутской области завершили расследование уголовного дела 17-летней давности в отношении Попкова. Изначально расследование зашло в тупик, но в ходе работы по раскрытию старых преступлений следователи вышли на «ангарского маньяка» по его «почерку», сообщал СК.

Попков в данный момент отбывает пожизненное заключение. Следствие установило, что он с 1992 по 2010 год убивал женщин в возрасте от 16 до 40 лет, части их тел находили в лесах и у дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

Его задержали в 2012 году во Владивостоке. В 2015-м он был приговорен к пожизненному сроку за убийство 22 женщин и покушение на убийство. Второй пожизненный срок он получил в 2018 году — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999-м. До этого Попков служил в МВД, затем работал в частной охране.

Позднее Попков сознался в двух убийствах 1995 года, за что в 2021-м ему добавили девять лет и восемь месяцев. В 2023-м Попкову дали еще десять лет за три убийства, совершенные им с 1997 по 2003 год. В августе 2025-го суд в третий раз приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство 2011 года.