Трамп усомнился в народной поддержке наследника шаха Ирана в стране

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Наследник шаха Ирана и оппозиционный деятель Реза Пехлеви — «очень приятный человек», однако остается под вопросом, примет ли страна его лидерство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters в Овальном кабинете.

«Он кажется очень приятным человеком, но я не знаю, как он будет вести себя в собственной стране <...> Я не знаю, примет ли его страна его лидерство, и, конечно, если примет, меня это вполне устроит», — сказал республиканец.

Ранее Пехлеви призвал Трампа принять меры в отношении властей Ирана. «Лучший способ гарантировать, что в Иране будет убито меньше людей, — вмешаться как можно скорее, чтобы этот режим наконец-то рухнул, что положит конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил он.

Сам Трамп, комментируя возможное развитие событий в Иране, назвал Пехлеви «хорошим человеком», но отметил, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. При этом Axios узнал, что Пехлеви тайно встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить протесты. По данным издания, Пехлеви позиционирует себя как возможного «переходного лидера» в Иране.

Реза Пехлеви — старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и императрицы Фарах Пехлеви. В 1967 году во время коронации отца был официально провозглашен шахзаде — наследным принцем — Ирана. В 1979 году в Иране случилась революция, Пехлеви тогда было 19 лет и он учился в США на военного летчика. С тех пор Реза Пехлеви так и живет в Соединенных Штатах и руководит Национальным советом Ирана — эмигрантской оппозиционной организацией. Как писала Би-би-си, сторонники считают Пехлеви единственной узнаваемой в мире фигурой в иранской оппозиции, выступающей за мирные преобразования. Однако, по мнению критиков, население Ирана вряд ли сможет поверить лидеру, прибывшему из эмиграции.

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Демонстрации были спровоцированы экономическим кризисом в стране: к концу года годовая инфляция достигла 42,2%, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до исторического минимума, составив 1,42 млн за доллар США.

Протестующие также выдвигали политические требования, включая смену правящего режима и отставку верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Акции охватили десятки городов страны. По данным агентства Reuters, в ходе беспорядков погибли около 2 тыс. человек.

Трамп вечером 14 января заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней». Ранее он пригрозил стране ударами из-за убийства протестующих.