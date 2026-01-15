 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Воронежской области сбили дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО сбили в одном из районов Воронежской области беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Разрушений также нет.

В микрорайоне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧП после удара БПЛА
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 15 января Гусев объявил в области беспилотную опасность. Затем он предупредил о введении в Россошанском районе региона тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Ранним утром губернатор сообщил об отбое обоих сигналов.

Кроме того, минувшей ночью в Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, рассказала губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА ПВО Воронежская область Александр Гусев
