В Воронежской области сбили дрон

Дежурные средства ПВО сбили в одном из районов Воронежской области беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате налета никто не пострадал. Разрушений также нет.

В ночь на 15 января Гусев объявил в области беспилотную опасность. Затем он предупредил о введении в Россошанском районе региона тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Ранним утром губернатор сообщил об отбое обоих сигналов.

Кроме того, минувшей ночью в Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, рассказала губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.