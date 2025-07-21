Эксперты подсчитали мировые убытки от нестабильности политики и экономики
Геополитическая и экономическая неопределенность с 2017 года лишила мировой бизнес прибыли примерно на $320 млрд, подсчитали аналитики EY-Parthenon — консалтингового подразделения в области глобальной стратегии Ernst & Young.
Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на результаты исследования, только 3,5 тыс. зарегистрированных на бирже фирм по всему миру с годовым доходом более $1 млрд потеряли столько прибыли в периоды геополитической и макроэкономической волатильности.
«После многих лет дешевых денег и относительной геополитической стабильности волна макроэкономических сдвигов — от торговой напряженности до глобальных конфликтов — теперь означает, что государственная политика и глобальные события оказывают большее влияние на стоимость и прибыль, чем за многие десятилетия», — прокомментировал руководитель отдела макро- и геостратегии EY-Parthenon UK Матс Перссон.
За последние три года каждая четвертая из примерно 3,5 тыс. указанных компаний потеряла 5% и более своей рентабельности с 2017 по 2024 год, рассчитанной на основе прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Наибольший спад испытал корпоративный Китай: 40% из 833 компаний страны, которые попали в исследование, понесли совокупный ущерб EBITDA в размере $73 млрд. Падение прибыли в основном затронуло предприятия из сфер недвижимости, производства и переработки стали и строительства.
Исследование показало, что за последние три года, когда резко ускорились темпы инфляции, Россия начала военную операцию на Украине, а Израиль — войну против ХАМАС и к власти в США вернулся Дональд Трамп, примерно 40% изменений общей стоимости индекса FTSE 100 пришлось на дни, когда происходили важные экономические или геополитические события.
FTSE 100 Index (Financial Times Stock Exchange Index) — это наиболее известный фондовый индекс Великобритании, включающий 100 крупнейших по капитализации компаний (голубых фишек), котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Считается одним из самых влиятельных биржевых индикаторов в Европе.
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