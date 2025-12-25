Мессенджер Max заблокировал более 700 тыс. подозрительных аккаунтов в 2025 году

Более 40 человек были задержаны за попытку хищения у пользователей Max

Как защититься от мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Более 1 млн вредоносных файлов удалено в мессенджере Max в 2025 году, заблокировано свыше 700 тыс. подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе платформы.

«Через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили около 600 тыс. жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут», — говорится в сообщении.

Также в рамках сотрудничества Центра безопасности мессенджера и МВД России было задержано более 40 мошенников, которые пытались похитить денежные средства граждан; более 100 человек удалось вывести из-под влияния злоумышленников.

Как отметили в компании, особое значение имело антифрод-сотрудничество со «Сбером» — благодаря ему мошенникам не удалось похитить более 300 млн руб.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Минцифры. Бета-версию представили широкой публике в марте. В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером.