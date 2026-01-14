 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Германия решила на этой неделе направить военнослужащих в Гренландию, сообщает Bild со ссылкой на немецкие и скандинавские источники. Речь идет о небольшом разведывательном отряде бундесвера.

Отправка немецких военных в Гренландию может начаться в четверг, 15 января, сообщили собеседники издания в федеральном правительстве и бундестаге. Дания 13 января уже объявила о значительном усилении своего присутствия на острове.

Солдат также перебросят Швеция и Норвегия, сообщили власти этих стран. По данным Bild, наращивание контингента координирует Дания.

Трамп потребовал от Дании «убираться» из Гренландии из-за двух упряжек
Политика
Дональд Трамп

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должно возглавить НАТО, заявил ранее президент США Дональд Трамп.

Дания отвергает претензии Трампа.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Гренландия Германия
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками Политика, 22:21
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ Спорт, 22:09
Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа Политика, 22:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России Политика, 21:57
В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет Спорт, 21:34
Директора нацпарка «Куршская коса» задержали Общество, 21:32
Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля Политика, 21:26
Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат в конце декабря Экономика, 21:13
NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию Политика, 21:11
Белый дом предложил Гренландии ехать к России или США на упряжках Политика, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00