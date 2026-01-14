Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа

Германия решила на этой неделе направить военнослужащих в Гренландию, сообщает Bild со ссылкой на немецкие и скандинавские источники. Речь идет о небольшом разведывательном отряде бундесвера.

Отправка немецких военных в Гренландию может начаться в четверг, 15 января, сообщили собеседники издания в федеральном правительстве и бундестаге. Дания 13 января уже объявила о значительном усилении своего присутствия на острове.

Солдат также перебросят Швеция и Норвегия, сообщили власти этих стран. По данным Bild, наращивание контингента координирует Дания.

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должно возглавить НАТО, заявил ранее президент США Дональд Трамп.

Дания отвергает претензии Трампа.