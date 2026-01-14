The Hill назвал подарком Китаю вывод авианосца Nimitz из эксплуатации

Авианосец USS Nimitz (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

Вывод авианосца США USS Nimitz из эксплуатации станет ошибкой, потому что в возможном конфликте с Китаем американский флот может потерять два авианосца и запасной был бы крайне полезен, пишет The Hill.

Старейший в мире авианосец USS Nimitz вернулся в свой порт приписки в Бремертоне после последнего девятимесячного похода. ВМС США планируют вывести его из эксплуатации в 2026 году.

«Американские четырехзвездные адмиралы, выводя авианосец из эксплуатации, собираются совершить критическую ошибку», — говорится в статье.

По закону США флот должен иметь не менее 11 авианосцев, а с задержкой поставки второго корабля Ford-класса после списания Nimitz США останутся всего с десятью. Кроме того, учения показывают, что в возможном конфликте с Китаем флот может потерять два авианосца, а значит, запасной Nimitz был бы крайне полезен.

Китай активно наращивает военную мощь, готовится к войне на Тайване с планами захватить остров к 2027 году, следует из декабрьского доклада Пентагона о Народно-освободительной армии. «Китай рассчитывает иметь возможность вести войну на Тайване и победить к концу 2027 года <...>. НОАК продолжает совершенствовать различные военные варианты, чтобы силой добиться объединения Тайваня», — говорится в докладе.

ВМС Китая уже имеют три авианосца и более 390 боевых кораблей, что делает их крупнейшими по численности, заявил бывший капитан ВМС США Джеймс Фанелл.

Решение о выводе Nimitz из эксплуатации отражает недостатки планирования ВМС США, игнорирует стратегическую угрозу и может ослабить позиции США в Азии, считает бывший летчик ВМС США, президент Global Strategies and Transformation Пол Джарра.