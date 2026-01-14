 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

The Hill назвал подарком Китаю вывод авианосца Nimitz из эксплуатации

Авианосец&nbsp;USS Nimitz
Авианосец USS Nimitz (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

Вывод авианосца США USS Nimitz из эксплуатации станет ошибкой, потому что в возможном конфликте с Китаем американский флот может потерять два авианосца и запасной был бы крайне полезен, пишет The Hill.

Старейший в мире авианосец USS Nimitz вернулся в свой порт приписки в Бремертоне после последнего девятимесячного похода. ВМС США планируют вывести его из эксплуатации в 2026 году.

«Американские четырехзвездные адмиралы, выводя авианосец из эксплуатации, собираются совершить критическую ошибку», — говорится в статье.

По закону США флот должен иметь не менее 11 авианосцев, а с задержкой поставки второго корабля Ford-класса после списания Nimitz США останутся всего с десятью. Кроме того, учения показывают, что в возможном конфликте с Китаем флот может потерять два авианосца, а значит, запасной Nimitz был бы крайне полезен.

В Венесуэле перешли к новой фазе учений на фоне отправки авианосца США
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Китай активно наращивает военную мощь, готовится к войне на Тайване с планами захватить остров к 2027 году, следует из декабрьского доклада Пентагона о Народно-освободительной армии. «Китай рассчитывает иметь возможность вести войну на Тайване и победить к концу 2027 года <...>. НОАК продолжает совершенствовать различные военные варианты, чтобы силой добиться объединения Тайваня», — говорится в докладе.

ВМС Китая уже имеют три авианосца и более 390 боевых кораблей, что делает их крупнейшими по численности, заявил бывший капитан ВМС США Джеймс Фанелл.

Решение о выводе Nimitz из эксплуатации отражает недостатки планирования ВМС США, игнорирует стратегическую угрозу и может ослабить позиции США в Азии, считает бывший летчик ВМС США, президент Global Strategies and Transformation Пол Джарра.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Китай США авианосец
Материалы по теме
Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца
Политика
WSJ узнала о самом «смертоносном инвестклубе» военных США на авианосцах
Политика
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
«Тоттенхэм» купил футболиста сборной Англии Галлахера Спорт, 20:45
Цены на бриллианты в 2025-ом показали снижение четвертый год подряд Инвестиции, 20:45
Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера Общество, 20:41
На Украине введут режим ЧС в энергетике Политика, 20:37
Стал известен бюджет «Чебурашки-2» Технологии и медиа, 20:18
Минюст США заранее допустил применение силы в операции против Мадуро Политика, 20:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе Общество, 20:15
The Hill назвал подарком Китаю вывод авианосца Nimitz из эксплуатации Экономика, 19:59
В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей Технологии и медиа, 19:57
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 19:51
Владельцы акций «Базиса» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:42
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Бизнес, 19:34
«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории Спорт, 19:32