Общество⁠,
0

На Колыме организовали вертолетные рейсы для жителей труднодоступных сел

В Магаданской области организовали вертолетные рейсы для жителей отдаленных сел
Фото: Правительство Магаданской области
Фото: Правительство Магаданской области

Жители труднодоступных населенных пунктов области смогут добираться в Магадан и обратно на вертолетах Ми-8МТВ авиакомпании «Авиация Колымы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ближайший рейс запланирован на 15 января. Полеты будут осуществляться из аэропорта «Магадан». Раз в месяц вертолеты будут летать через Эвенск в Верхний Парень и Гижигу, два раза в месяц — в Ямск и Тахтоямск.

«Схема такая: сначала из аэропорта им. Высоцкого везем пассажиров в Ямск, возвращаемся в аэропорт, забираем пассажиров и везем в Тахтоямск, а после возвращаемся на площадку «Авиации Колымы» – Сахарную головку. Оттуда пассажиров перевозят на автовокзал», — пояснил руководитель управления транспорта и логистики регионального минтранса Антон Олейник.

Пассажиропоток на 11 маршрутах Колымы в 2025 году составил 14 911 человек. В 2026 году планируется увеличение количества внутрирегиональных рейсов с 562 до 644.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Магаданская область вертолеты населенные пункты транспорт
