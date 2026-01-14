На Колыме организовали вертолетные рейсы для жителей труднодоступных сел
Жители труднодоступных населенных пунктов области смогут добираться в Магадан и обратно на вертолетах Ми-8МТВ авиакомпании «Авиация Колымы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ближайший рейс запланирован на 15 января. Полеты будут осуществляться из аэропорта «Магадан». Раз в месяц вертолеты будут летать через Эвенск в Верхний Парень и Гижигу, два раза в месяц — в Ямск и Тахтоямск.
«Схема такая: сначала из аэропорта им. Высоцкого везем пассажиров в Ямск, возвращаемся в аэропорт, забираем пассажиров и везем в Тахтоямск, а после возвращаемся на площадку «Авиации Колымы» – Сахарную головку. Оттуда пассажиров перевозят на автовокзал», — пояснил руководитель управления транспорта и логистики регионального минтранса Антон Олейник.
Пассажиропоток на 11 маршрутах Колымы в 2025 году составил 14 911 человек. В 2026 году планируется увеличение количества внутрирегиональных рейсов с 562 до 644.
