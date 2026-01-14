Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд
Президент России Владимир Путин направил королю Таиланда соболезнования после схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Слова опубликованы на сайте Кремля.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин.
В Таиланде 14 января пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как на него упал строительный кран. Погибли не менее 22 человек, 55 получили ранения. Авария произошла в районе Сикхио провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны.
Кран, задействованный в строительстве высокоскоростной железнодорожной линии, зацепился тросом за локомотив поезда, следовавшего из Бангкока в Убонратчатхани, что привело к сходу состава с путей. В поезде находились около 190 пассажиров, часть из них оказались зажаты в вагонах.
