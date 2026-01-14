 Перейти к основному контенту
Общество
0

Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд

Президент России Владимир Путин направил королю Таиланда соболезнования после схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Слова опубликованы на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин.

В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд
Общество

В Таиланде 14 января пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как на него упал строительный кран. Погибли не менее 22 человек, 55 получили ранения. Авария произошла в районе Сикхио провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны.

Кран, задействованный в строительстве высокоскоростной железнодорожной линии, зацепился тросом за локомотив поезда, следовавшего из Бангкока в Убонратчатхани, что привело к сходу состава с путей. В поезде находились около 190 пассажиров, часть из них оказались зажаты в вагонах.

Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд
Video

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Софья Полковникова
Таиланд Владимир Путин соболезнования поезд
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
