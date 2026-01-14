Суд отказал в удовлетворении иска о незаконности пирса Аллы Пугачевой
Суд оставил без удовлетворения иск о незаконности пирса Пугачевой на Истринском водохранилище. Об этом сообщили в Московско-Окском бассейновом водном управлении, передает «РИА Новости».
Адвокат Глеб Рыськов обратился с требованием признать пирс Аллы Пугачевой незаконным после того, как не смог добиться проведения аукциона на право водопользования на части Истринского водохранилища. Торги оказались невозможны из-за расположенного на части акватории пирса певицы.
Московско-Окское бассейновое водное управление организовало выезд для проверки сведений о размещении плавучего сооружения, после чего направило Рыськову мотивированный ответ. Кировский районный суд города Саратова 9 сентября 2025 года постановил оставить иск без удовлетворения.
12 января Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу на Ларису Долину, обвинив певицу в незаконном возведении пруда на прибрежной защитной территории безымянного ручья в Московской области. Рыськов отмечал, что пруд площадью 230 кв. м был выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что запрещено Водным кодексом.
«Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз», — указано в обращении.
