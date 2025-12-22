Суд 30 декабря начнет рассматривать дело рэпера Гуфа о грабеже с дракой

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Наро-Фоминский городской суд Московской области 30 декабря в 10:30 начнет рассматривать уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Он обвиняется в грабеже во время посещения бани в октябре 2024 года, сообщает ТАСС.

По версии следствия, инцидент случился 23 октября в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки. Во время ссоры Гуф и его сообщник Геворк Саруханян открыто похитили у потерпевшего мобильный телефон iPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки мужчины, а Долматов нанес жертве не менее двух ударов в лицо и высказал угрозы применения физического насилия, следует из материалов дела.

Дело было возбуждено по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. На данный момент Гуф находится под подпиской о невыезде, однако ранее правоохранительные органы сообщали о намерении просить суд об аресте музыканта. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По предварительной информации, конфликт начался после отдыха в бане. Пострадавшим оказался сотрудник силовых структур, находившийся не при исполнении. Он написал заявление на рэпера. На Долматова был также составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Его адвокат Сергей Жорин отказался комментировать ход следствия.