Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов

Виктор Рухманов (Фото: satiretheatre / Telegram)

На 96-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Рухманов, сообщает пресс-служба столичного Театра сатиры в телеграм-канале.

В этом театре он проработал 69 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Рухманов сыграл десятки ролей в кино, телепостановках и на сцене, среди которых пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в «Ревизоре», Шарлатан в «Кабале святош» и многие другие.

Будущий актер родился в декабре 1930 года в Харькове. В 13 лет ушел на фронт, стал сыном полка. Он был одним из участников парада на Красной площади 24 июня 1945 года.

После войны Рухманов работал в Харьковском театре музыкальной комедии.

В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Театра сатиры. «Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой», — говорится в сообщении театра.

Рухманов награжден орденами Отечественной войны I и II степени и медалью «За победу над Германией».

Он носил звание заслуженного артиста РСФСР (после — России).