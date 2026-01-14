 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов

Виктор Рухманов
Виктор Рухманов (Фото: satiretheatre / Telegram)

На 96-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Рухманов, сообщает пресс-служба столичного Театра сатиры в телеграм-канале.

В этом театре он проработал 69 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Рухманов сыграл десятки ролей в кино, телепостановках и на сцене, среди которых пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в «Ревизоре», Шарлатан в «Кабале святош» и многие другие.

Будущий актер родился в декабре 1930 года в Харькове. В 13 лет ушел на фронт, стал сыном полка. Он был одним из участников парада на Красной площади 24 июня 1945 года.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

После войны Рухманов работал в Харьковском театре музыкальной комедии.
В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Театра сатиры. «Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой», — говорится в сообщении театра.

Рухманов награжден орденами Отечественной войны I и II степени и медалью «За победу над Германией».

Он носил звание заслуженного артиста РСФСР (после — России).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
театр Сатиры актер Великая Отечественная война
Материалы по теме
Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди
Спорт
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33