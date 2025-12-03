В Кургане задержали 17-летнего подростка по подозрению в госизмене
Силовики задержали несовершеннолетнего жителя Кургана по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК; до 20 лет лишения свободы, в особо тяжких случаях — пожизненное лишение свободы). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу УФСБ.
По версии следствия, 17-летний молодой человек самостоятельно через популярный мессенджер вышел на связь с представителем украинского террористического движения, подконтрольного СБУ, и заявил о готовности помогать «в деятельности против безопасности Российской Федерации».
Задержанный размещал в Кургане надписи с призывами к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой военной операции. В качестве вознаграждения подросток получил $30 (2,3 тыс. руб.).
Ранее суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую, по версии следствия, та совершила до совершеннолетия.
