 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кургане задержали 17-летнего подростка по подозрению в госизмене

ФСБ в Кургане задержала 17-летнего подростка, подозреваемого в госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Силовики задержали несовершеннолетнего жителя Кургана по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК; до 20 лет лишения свободы, в особо тяжких случаях — пожизненное лишение свободы). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу УФСБ.

По версии следствия, 17-летний молодой человек самостоятельно через популярный мессенджер вышел на связь с представителем украинского террористического движения, подконтрольного СБУ, и заявил о готовности помогать «в деятельности против безопасности Российской Федерации».

Задержанный размещал в Кургане надписи с призывами к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой военной операции. В качестве вознаграждения подросток получил $30 (2,3 тыс. руб.).

Ранее суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую, по версии следствия, та совершила до совершеннолетия.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФСБ подростки Курганская область Курган задержания госизмена
Материалы по теме
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Крыму
Политика
ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье
Политика
ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 19:09
Норвежец Ботн выиграл первую личную гонку нового сезона КМ по биатлону Спорт, 19:11
Международная ярмарка non/fiction№ 27 пройдет в Москве с 4 по 7 декабря Пресс-релиз, 19:10
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Принятие управленческих решений: подробный гайд для руководителей Образование, 18:40
Фон дер Ляйен ответила на опасения Бельгии из-за «репарационного» кредита Политика, 18:35
Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине Политика, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 15,62% годовых Инвестиции, 18:27
ЦБ сохранил курс доллара на 4 декабря ниже ₽78 Инвестиции, 18:26
В России заблокировали Roblox. Что известно о платформе Технологии и медиа, 18:25
С Леры Кудрявцевой взыскали почти ₽500 тыс. за «потоп» у соседей Общество, 18:17
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Умер чемпион НБА и бывший игрок «Лейкерс» Элден Кэмпбелл Спорт, 18:09
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на новостройки в ноябре Недвижимость, 18:08