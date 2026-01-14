 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мэр Ивано-Франковска призвал жителей готовиться к отключениям света

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: жители должны быть готовы к отключениям света
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города готовиться к возможным отключениям электроэнергии, которые могут продлиться до 24 часов. Об этом он заявил во время оперативного заседания городского совета, передает местное издание «Город».

«Мы дойдем до того момента, когда электричества не будет в течение 24 часов. Мы должны быть готовы», — сказал мэр.

По его словам, в случае отсутствия электричества температура в квартирах может опуститься до критических уровней, поэтому население должно знать, как действовать в таких условиях. Марцинкив подчеркнул необходимость четкого плана действий и информирования граждан о местах временного пребывания и ночлега.

Во время встречи мэр подчеркнул, что отопительные пункты должны работать не формально, а на практике — обеспечить жителей генераторами, запасами топлива, горячими напитками и едой. Рассматривается использование школ и других образовательных учреждений, которые можно быстро адаптировать для приема людей в чрезвычайной ситуации.

Минэнерго Украины сообщило о сложной ситуации с электроснабжением в Киеве
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В нескольких регионах Украины наблюдается сложная ситуация с электроснабжением. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и области действуют сетевые ограничения, ранее опубликованные графики отключений временно не действуют. Возврат к привычным графикам возможен после стабилизации энергосистемы. В Одесской области сохраняются ограничения, в Черниговской и Киевской областях обесточены 12 населенных пунктов, в Днепропетровской области без света остаются более 40 тыс. абонентов. Во многих регионах действуют почасовые отключения и ограничения для промышленности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина отключение электричества Ивано-Франковская область подготовка
Материалы по теме
В Киеве произошел масштабный блэкаут
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
Политика
ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры Политика, 14:46
Минобороны России раскрыло детали атаки на танкер «Матильда» Политика, 14:44
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост» Политика, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Образование, 14:39
Более 70 тыс. жителей Брянщины столкнулись с перебоями энергоснабжения Политика, 14:31
Цена нефти Brent впервые с октября превысила $66 за баррель Инвестиции, 14:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров назвал обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику» Политика, 14:26
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии Политика, 14:23
Любитель выиграл турнир с профи на Australian Open и заработал $668 тыс. Спорт, 14:23
На Кипре продолжили поиски пропавшего Владислава Баумгертнера Общество, 14:20
Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные Бизнес, 14:14
Дания предупредила Испанию о «прецеденте» в случае захвата США Гренландии Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10