Мэр Ивано-Франковска призвал жителей готовиться к отключениям света

Фото: Ed Ram / Getty Images

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города готовиться к возможным отключениям электроэнергии, которые могут продлиться до 24 часов. Об этом он заявил во время оперативного заседания городского совета, передает местное издание «Город».

«Мы дойдем до того момента, когда электричества не будет в течение 24 часов. Мы должны быть готовы», — сказал мэр.

По его словам, в случае отсутствия электричества температура в квартирах может опуститься до критических уровней, поэтому население должно знать, как действовать в таких условиях. Марцинкив подчеркнул необходимость четкого плана действий и информирования граждан о местах временного пребывания и ночлега.

Во время встречи мэр подчеркнул, что отопительные пункты должны работать не формально, а на практике — обеспечить жителей генераторами, запасами топлива, горячими напитками и едой. Рассматривается использование школ и других образовательных учреждений, которые можно быстро адаптировать для приема людей в чрезвычайной ситуации.

В нескольких регионах Украины наблюдается сложная ситуация с электроснабжением. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и области действуют сетевые ограничения, ранее опубликованные графики отключений временно не действуют. Возврат к привычным графикам возможен после стабилизации энергосистемы. В Одесской области сохраняются ограничения, в Черниговской и Киевской областях обесточены 12 населенных пунктов, в Днепропетровской области без света остаются более 40 тыс. абонентов. Во многих регионах действуют почасовые отключения и ограничения для промышленности.