Общество⁠,
0

Жителя Ташкента оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро

«РИА Новости»: жителя Ташкента оштрафовали на $100 за жалобу на Трампа
Фото: Юрий Машков / ТАСС
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Суд в Ташкенте вынес приговор местному жителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию с заявлением против бывшего президента США Дональда Трампа. Мужчину оштрафовали на 1,23 млн узбекских сумов (около $100) по статье о заведомо ложном вызове спецслужб. Копия судебного решения есть в распоряжении «РИА Новости».

Согласно материалам дела, мужчина позвонил в Главное управление внутренних дел Ташкента и потребовал принять заявление на Дональда Трампа. В своем обращении он утверждал, что американский политик похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дежурный сотрудник полиции предложил ему прийти в ближайшее отделение для оформления документов, однако звонящий так и не появился.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении, не помнит смысла своего звонка и не отдавал отчета о возможных последствиях таких действий. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин, что и составило 1,23 млн сумов.

Посол рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним при захвате
Политика

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

На пресс-конференции после операции Трамп заявил, что Мадуро больше не является президентом страны и что США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить необходимый переход власти в республике. Он также отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не обладает качествами, необходимыми для руководства страной. Трамп добавил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Узбекистан Николас Мадуро Дональд Трамп штраф
