 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России увеличился спрос на дворников

ТАСС: средние зарплаты дворников в России выросли до 94 тыс. руб.
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Спрос на дворников в России заметно вырос, а средняя предлагаемая зарплата достигла почти 94 тыс. руб. Об этом сообщил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков, передает ТАСС.

По его словам, в период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года количество вакансий дворников увеличилось на 156% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя предлагаемая зарплата составила 93 946 руб. в месяц.

Кучеренков отметил, что размер оплаты часто зависит от количества отработанных часов, может включать сверхурочные работы и труд в особых условиях. Работодатели вынуждены повышать зарплаты и привлекать дополнительный персонал, чтобы компенсировать возросшую нагрузку. В пиковые периоды надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%.

В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Среди специалистов ЖКХ в сентябре–октябре 2025 года самый высокий годовой рост зарплат был у дворников — в среднем им предлагали 71,8 тыс. рублей в месяц, что на 56% больше, чем в прошлом году. Эксперты объясняли это подготовкой городов к зиме и увеличением потребности в сотрудниках для уборки улиц и территорий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
дворники зарплата спрос
Материалы по теме
В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника
Общество
Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве
Общество
На улицах Петербурга появились дворники из Индии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Политика, 11:39
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы Спорт, 11:39
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 11:37
Акции ГК «Астра» выросли на 4% на новости о планах купить «МойОфис» Инвестиции, 11:32
Прибыль в отчете есть, денег в кассе нет. Как найти «слепые зоны» бизнесаПодписка на РБК, 11:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Гришковец рассказал, как Золотовицкий играл на сцене, несмотря на болезнь Общество, 11:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках Политика, 11:25
Объем продаж просекко в 2025 году превысил 667 млн бутылок Вино, 11:15
Украинская гимнастка раскритиковала выступающую за Германию россиянку Спорт, 11:13
Стало известно время смерти Игоря Золотовицкого Общество, 11:12
Власти Коста-Рики заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса Политика, 11:10
Шортисты за сутки потеряли $600 млн при росте биткоина Крипто, 11:09
Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика Политика, 11:06