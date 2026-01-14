В России увеличился спрос на дворников

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Спрос на дворников в России заметно вырос, а средняя предлагаемая зарплата достигла почти 94 тыс. руб. Об этом сообщил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков, передает ТАСС.

По его словам, в период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года количество вакансий дворников увеличилось на 156% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя предлагаемая зарплата составила 93 946 руб. в месяц.

Кучеренков отметил, что размер оплаты часто зависит от количества отработанных часов, может включать сверхурочные работы и труд в особых условиях. Работодатели вынуждены повышать зарплаты и привлекать дополнительный персонал, чтобы компенсировать возросшую нагрузку. В пиковые периоды надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%.

Среди специалистов ЖКХ в сентябре–октябре 2025 года самый высокий годовой рост зарплат был у дворников — в среднем им предлагали 71,8 тыс. рублей в месяц, что на 56% больше, чем в прошлом году. Эксперты объясняли это подготовкой городов к зиме и увеличением потребности в сотрудниках для уборки улиц и территорий.