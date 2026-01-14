 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

В Банке России назвали причины отказа от запрета МФО

Глава департамента ЦБ объяснил отказ от запрета МФО их востребованностью
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Услуги МФО остаются востребованными среди граждан, позволяя им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью ТАСС.

По его словам, заемщиками МФО в настоящее время являются около 15 млн граждан. Организации позволяют получить деньги быстро и просто, в том числе непосредственно в точках продаж товаров и услуг.

«Запрет МФО — это не выход», — подчеркнул Кочетков.

Он также отметил, что деятельность микрофинансовых организаций не ограничивается краткосрочными займами «до зарплаты». Речь также идет о POS-кредитовании и займах на более крупные покупки. Этот сегмент, по словам представителя ЦБ, продолжает активно развиваться.

Кочетков заявил, что усилия следует направлять не на ликвидацию всего рынка МФО, а на борьбу с недобросовестными практиками.

Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

16 декабря Государственная дума приняла закон, ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций. Согласно документу, в частности, с апреля 2026 года максимальная сумма начислений по микрокредиту сроком до года не сможет превышать 100% от первоначальной суммы долга, снизившись с текущих 130%.

С января 2027 года МФО лишатся права заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать неуплаченные проценты и штрафы в тело основного долга.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ЦБ МФО Россия займы до зарплаты
Материалы по теме
Как в России число МФО может упасть ниже 1 тыс. Инфографика
Финансы
ЦБ рассказал, чего ждать в 2026 году
Финансы
ЦБ допустил, что россияне оставят наличными только 10% платежей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Политика, 11:39
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы Спорт, 11:39
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 11:37
Акции ГК «Астра» выросли на 4% на новости о планах купить «МойОфис» Инвестиции, 11:32
Прибыль в отчете есть, денег в кассе нет. Как найти «слепые зоны» бизнесаПодписка на РБК, 11:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Гришковец рассказал, как Золотовицкий играл на сцене, несмотря на болезнь Общество, 11:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках Политика, 11:25
Объем продаж просекко в 2025 году превысил 667 млн бутылок Вино, 11:15
Украинская гимнастка раскритиковала выступающую за Германию россиянку Спорт, 11:13
Стало известно время смерти Игоря Золотовицкого Общество, 11:12
Власти Коста-Рики заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса Политика, 11:10
Шортисты за сутки потеряли $600 млн при росте биткоина Крипто, 11:09
Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика Политика, 11:06