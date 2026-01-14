В Банке России назвали причины отказа от запрета МФО
Услуги МФО остаются востребованными среди граждан, позволяя им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью ТАСС.
По его словам, заемщиками МФО в настоящее время являются около 15 млн граждан. Организации позволяют получить деньги быстро и просто, в том числе непосредственно в точках продаж товаров и услуг.
«Запрет МФО — это не выход», — подчеркнул Кочетков.
Он также отметил, что деятельность микрофинансовых организаций не ограничивается краткосрочными займами «до зарплаты». Речь также идет о POS-кредитовании и займах на более крупные покупки. Этот сегмент, по словам представителя ЦБ, продолжает активно развиваться.
Кочетков заявил, что усилия следует направлять не на ликвидацию всего рынка МФО, а на борьбу с недобросовестными практиками.
16 декабря Государственная дума приняла закон, ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций. Согласно документу, в частности, с апреля 2026 года максимальная сумма начислений по микрокредиту сроком до года не сможет превышать 100% от первоначальной суммы долга, снизившись с текущих 130%.
С января 2027 года МФО лишатся права заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать неуплаченные проценты и штрафы в тело основного долга.
