В Банке России назвали причины отказа от запрета МФО

Фото: Андрей Любимов / РБК

Услуги МФО остаются востребованными среди граждан, позволяя им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью ТАСС.

По его словам, заемщиками МФО в настоящее время являются около 15 млн граждан. Организации позволяют получить деньги быстро и просто, в том числе непосредственно в точках продаж товаров и услуг.

«Запрет МФО — это не выход», — подчеркнул Кочетков.

Он также отметил, что деятельность микрофинансовых организаций не ограничивается краткосрочными займами «до зарплаты». Речь также идет о POS-кредитовании и займах на более крупные покупки. Этот сегмент, по словам представителя ЦБ, продолжает активно развиваться.

Кочетков заявил, что усилия следует направлять не на ликвидацию всего рынка МФО, а на борьбу с недобросовестными практиками.

16 декабря Государственная дума приняла закон, ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций. Согласно документу, в частности, с апреля 2026 года максимальная сумма начислений по микрокредиту сроком до года не сможет превышать 100% от первоначальной суммы долга, снизившись с текущих 130%.

С января 2027 года МФО лишатся права заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать неуплаченные проценты и штрафы в тело основного долга.