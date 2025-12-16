 Перейти к основному контенту
Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная Дума на пленарном заседании 16 декабря приняла закон, ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций.

Согласно документу, с апреля 2026 года максимальная сумма начислений по микрокредиту сроком до года не сможет превышать 100% от первоначальной суммы долга, снизившись с текущих 130%.

С января 2027 года микрофинансовые организации лишатся права заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать неуплаченные проценты и штрафы в тело основного долга.

С 2027 года также будет введен «период охлаждения» – МФО запретят выдавать новый заем физическому лицу в течение четырех дней после полного погашения предыдущего кредита.

Кроме того, с апреля 2027 года один заемщик сможет получить лишь один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых. На переходный период, с октября 2026 года, будет действовать лимит в два таких займа, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале. Он пояснил, что инициативы направлены на то, чтобы «пресечь практику навешивания на заемщика неподъемных долгов».

Читайте РБК в Telegram.

