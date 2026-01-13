Пятерых латвийцев задержали при пересечении границы Эстонии и России
Российские пограничники задержали пятерых граждан Латвии, которые пересекли границу Эстонии и России на Теплом озере. Об этом сообщает газета Postimees.
Инцидент произошел утром 11 января. Пересечение границы на озере Ляммиярв (Теплое озеро) зафиксировала эстонская сторона в 07:20, после чего пятерых человек задержали сотрудники российской погранслужбы. В тот же день представитель ведомства уточнил, что задержанные являются гражданами Латвии.
Теплое озеро (Ляммиярв) является частью Чудско-Псковского озерного комплекса. Оно соединяет Чудское и Псковское озера. Озеро находится на границе России и Эстонии, его восточная часть относится к Псковской области, а западная — к эстонским уездам Тартумаа и Пылвамаа.
В понедельник, 12 января, латвийцам разрешили вернуться в Эстонию. Как рассказал начальник погранпункта Муствеэ Ялмар Эрнитс, их могли привлечь к административной ответственности. По его словам, задержанные могли не заметить разметку запретной зоны из-за темноты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы