Пятерых латвийцев задержали при пересечении границы Эстонии и России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские пограничники задержали пятерых граждан Латвии, которые пересекли границу Эстонии и России на Теплом озере. Об этом сообщает газета Postimees.

Инцидент произошел утром 11 января. Пересечение границы на озере Ляммиярв (Теплое озеро) зафиксировала эстонская сторона в 07:20, после чего пятерых человек задержали сотрудники российской погранслужбы. В тот же день представитель ведомства уточнил, что задержанные являются гражданами Латвии.

Теплое озеро (Ляммиярв) является частью Чудско-Псковского озерного комплекса. Оно соединяет Чудское и Псковское озера. Озеро находится на границе России и Эстонии, его восточная часть относится к Псковской области, а западная — к эстонским уездам Тартумаа и Пылвамаа.

В понедельник, 12 января, латвийцам разрешили вернуться в Эстонию. Как рассказал начальник погранпункта Муствеэ Ялмар Эрнитс, их могли привлечь к административной ответственности. По его словам, задержанные могли не заметить разметку запретной зоны из-за темноты.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
граница Эстония Латвия Россия
