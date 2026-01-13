Названы регионы с наибольшим числом пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае — на эти территории приходится около 16% всего старшего поколения страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику.
В Москве зарегистрировано 3 млн пенсионеров, в Московской области — 1,95 млн, а в Краснодарском крае — 1,6 млн человек. В пятерку регионов с наибольшим числом пенсионеров также входят Санкт-Петербург — 1,44 млн и Свердловская область — 1,25 млн.
В Ростовской области проживает 1,15 млн пожилых людей, в Башкирии — 1,12 млн, а в Татарстане — 1,1 млн. В Тюменской области пенсионеров более 1 млн, десятку замыкает Челябинская область с 978 тыс. человек.
На другом конце рейтинга находятся Чукотка и Ненецкий автономный округ — в этих регионах проживает менее 15 тыс. пенсионеров.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране проживает более 35 млн граждан старшего возраста и в ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится примерно на 9 млн человек.
