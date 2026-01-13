Москвичей предупредили о морозах на 10 градусов ниже нормы
В московском регионе в выходные дни 17 и 18 января температура воздуха снизится до минус 20 градусов и будет почти на десять градусов ниже климатической нормы для этого времени, сообщает главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в телеграм-канале.
«Прогнозируется и низкая температура воздуха, в течение суток -15...-20 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы», — говорится в сообщении Поздняковой.
Синоптик рассказала, что в регионе будет сформирован обширный антициклон, а атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба и побьет рекорд аналогичного показателя для этих дней. Максимальные показатели на данный момент являются 1028,9 гПа для 17 января и 1028,5 гПа для 18 января.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в грядущие выходные на Русской равнине усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. По данным синоптика, осадки прекратятся, облака поредеют, усилится стужа. По ночам морозы окрепнут: в субботу температура составит от минус 13 до минус 18 градусов, в воскресенье — до минус 18–23, а после полудня — не выше минус 10–15 градусов.
В Гидрометцентре России сообщили, что в субботу, 17 декабря, москвичей ждет облачная погода с временными прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит от минус 18 до минус 13 градусов, а днем — от минус 14 до минус 9 градусов, ветер будет юго-восточный 2–7 м/с.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы