Москвичей предупредили о морозах на 10 градусов ниже нормы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В московском регионе в выходные дни 17 и 18 января температура воздуха снизится до минус 20 градусов и будет почти на десять градусов ниже климатической нормы для этого времени, сообщает главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

«Прогнозируется и низкая температура воздуха, в течение суток -15...-20 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы», — говорится в сообщении Поздняковой.

Синоптик рассказала, что в регионе будет сформирован обширный антициклон, а атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба и побьет рекорд аналогичного показателя для этих дней. Максимальные показатели на данный момент являются 1028,9 гПа для 17 января и 1028,5 гПа для 18 января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в грядущие выходные на Русской равнине усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. По данным синоптика, осадки прекратятся, облака поредеют, усилится стужа. По ночам морозы окрепнут: в субботу температура составит от минус 13 до минус 18 градусов, в воскресенье — до минус 18–23, а после полудня — не выше минус 10–15 градусов.

В Гидрометцентре России сообщили, что в субботу, 17 декабря, москвичей ждет облачная погода с временными прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит от минус 18 до минус 13 градусов, а днем — от минус 14 до минус 9 градусов, ветер будет юго-восточный 2–7 м/с.