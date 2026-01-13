Авиаслужбы спасения столкнулись с дефицитом вертолетов

«Известия»: в российских регионах не хватает вертолетов для спасательных служб

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российских регионах не хватает вертолетов для поисково-спасательных служб, что может затруднить оказание помощи жертвам катастроф. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, нехватка спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 складывается уже в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники — в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Горно-Алтайске, Абакане, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ряде других городов.

Причиной дефицита называют низкие тарифы, которые делают содержание вертолетов нецелесообразным. По данным Gelix Airlines, для рентабельной работы тарифы необходимо повысить минимум на 75%.

В некоторых регионах торги по госконтрактам в 2025 году не нашли участников, а долгосрочные контракты на общую сумму 3 млрд руб. остались невыполненными.

Спасательные отряды дежурят круглосуточно и обязаны вылететь на место ЧП в течение получаса. Они работают в экстремальных условиях, ищут спускаемые аппараты Роскосмоса и первыми прибывают на место приземления космонавтов. Низкие тарифы препятствуют поддержанию летной годности вертолетов и могут сказаться на безопасности полетов, отмечают источники издания.

Ассоциация вертолетной индустрии сообщила, что вопрос обсуждался с Росавиацией. В ведомстве подтвердили, что тарифы на 2026 год были индексированы на 13–28%, однако операторам необходимо представить обоснованные расчеты затрат, чтобы заключить новые контракты.