В Москве открыли наследственное дело после смерти Веры Алентовой
В Москве открылось наследственное дело после кончины народной артистки России Веры Алентовой. Актриса скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет.
«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Актрису оперативно госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Вера Алентова была одной из самых известных актрис советского и российского кинематографа. Всемирную славу ей принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), снятом ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым. Картина получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Всего в фильмографии актрисы десятки работ, включая такие картины, как «Завтра была война», «Ширли-мырли» и «Бальзаковский возраст».
Актриса более 60 лет служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, а с 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Звание народной артистки России получила в 1992-м.
Прощание с актрисой состоялось в ее родном театре 29 декабря. Алентова была замужем за Меньшовым более 50 лет, до его смерти в 2021 году. Их дочь — известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова.
