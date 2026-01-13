Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жителей Москвы 13 января ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Дневная температура воздуха составит около −9 градусов. Влажность будет оставаться на уровне 80%, ветер будет дуть с запада, но с невысокой скоростью около 0,7 м/с. Атмосферное давление стабильно держится на отметке 751 мм рт. ст.
До конца недели погода в Москве сохранит тенденцию к облачности, без существенных изменений в температурном режиме. Днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от −12 до −6 градусов, а ночью можно ожидать понижения до −13 градусов.
Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление будет находиться в пределах от 748 до 752 мм рт. ст., не вызывая значительных перемен в самочувствии горожан. В целом, погода будет спокойной, хотя и прохладной.
