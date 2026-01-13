 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Корсике застрелили экс-лидера националистов и футбольного функционера

Основатель корсиканского националистического «Движения за самоопределение», бывший политик и президент футбольного клуба «Аяччо» Ален Орсони был убит на Корсике во время похорон матери, сообщает Le Parisien.

Факт убийства Орсони подтвердили местная полиция и прокурор города Аяччо Николя Септ.

По информации источников, Орсони был застрелен из длинноствольного оружия с дальнего расстояния в коммуне Веро около 16:30 по местному времени (18:30 мск) 12 января. Убийство произошло при присутствии около 50 свидетелей. Смерть 71-летнего Орсони констатировали около 17:00 (19:00 мск). При осмотре обнаружили три следа от пуль, расследование ведут полиция и жандармерия.

В юности Орсони состоял в ультраправых и националистических движениях. В 1980 году его арестовали за вооруженное нападение на иранское посольство в Париже, после чего он провел два года в тюрьме. Позднее он стал одним из лидеров Фронта национального освобождения Корсики и основал «Движение за самоопределение».

В 1996 году Орсони покинул Корсику в разгар внутреннего конфликта в националистическом движении и жил во Флориде 13 лет, затем в Никарагуа, где занимался игорным бизнесом. В 2000 году он был выслан и переехал в Барселону, вернувшись на Корсику в 2008 году.

Орсони возглавлял французский футбольный клуб «Аяччо» в 2008–2015 и 2022–2023 годах, входил в совет Профессиональной футбольной лиги (LFP). В июле 2008 года он пережил первую попытку покушения. Его брат Ги Орсони был похищен в 1983 году, тело так и не было найдено.

