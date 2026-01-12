 Перейти к основному контенту
0

Санду заявила, что в случае референдума поддержит объединение с Румынией

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду признала, что в случае референдума проголосовала бы за объединение с Румынией. Об этом она заявила в подкасте The Rest is Politics.

«Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать — как демократическое, как суверенное государство», — сказала Санду.

К началу Второй мировой войны территория Бессарабии являлась частью Королевства Румыния (в разное время включала в себя части нынешних Молдавии, Украины и Болгарии). В июне 1940 года СССР предъявил ультиматум Румынии о передаче Бессарабии и Северной Буковины под угрозой применения военной силы. Позднее территории были включены в состав Советского Союза, а Бессарабия стала основой для создания Молдавской ССР.

В Молдавии по сей день существуют политические партии, выступающие за объединение с Румынией, при этом Приднестровье противостоит стремлению к интеграции с ЕС.

В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада СССР, находятся российские миротворческие силы. В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум, на котором предлагалось выбрать между присоединением к Молдавии или заявлением о независимости и возможным присоединением к России в будущем. 98,07% голосовавших поддержали интеграцию с Россией. Молдова не признала референдум легитимным.

В том же году — еще до того, как Румыния стала членом ЕС — президент Траян Бэсеску предложил молдавскому коллеге Владимиру Воронину объединиться в единое государство. Воронин не поддержал этот план. Румыния вступила в Евросоюз 1 января 2007 года вместе с Болгарией.

В марте 2024-го на тот момент премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут «только румыны». «Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны», — сказал он. Это вызвало протесты в Молдавии. Москва назвала подобную позицию грубым вмешательством в дела республики.

В минувшем октябре президент Румынии Никушор Дан допустил присоединение Приднестровья к Молдавии — на правах «относительной автономии» — при дальнейшем вступлении страны в Европейский союз.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Молдавия Румыния Евросоюз Референдум Майя Санду
