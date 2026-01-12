 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Родственники инвалидов смогут круглосуточно находиться с ними в больницах

Голикова: родственники инвалидов смогут круглосуточно быть с ними в больницах
Фото: Екатерина Сучкова / URA.ru / Global Look Press
Фото: Екатерина Сучкова / URA.ru / Global Look Press

В программе оказания медицинской помощи инвалидам закреплено право инвалидов I группы на круглосуточный уход со стороны ближайшего родственника, законного представителя или иного лица в условиях стационара. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, для реализации этого права медицинские организации должны утвердить соответствующий порядок, а государство будет осуществлять мониторинг и контроль за выполнением этой работы.

Голикова также отметила, что эта и другие программы государственных гарантий направлены на обеспечение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации.

Мурашко рассказал о расширении доступности диспансеризации для инвалидов
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
инвалид родственники Больница Россия стационар уход
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
Материалы по теме
В России стало на 15% больше вакансий для людей с инвалидностью
Экономика
Мурашко рассказал о расширении доступности диспансеризации для инвалидов
Общество
В Госдуме вновь предложили лишать прав за незаконный знак «инвалид»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Семин назвал оправданным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 18:17
Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов Политика, 18:12
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open Спорт, 18:12
ЦБ после двухнедельного перерыва сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 17:56
Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне Спорт, 17:54
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева Политика, 17:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа Политика, 17:40
В 2025 году в Москве утвердили комплексное развитие 33 территорий Недвижимость, 17:36
Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика Технологии и медиа, 17:36
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде Общество, 17:33
SWOT-анализ: инструмент стратегического планирования Образование, 17:32
В Подмосковье сменились главы двух городов Политика, 17:29
Мэр Краснодара призвал пораньше отпустить людей с работы для уборки снега Общество, 17:29