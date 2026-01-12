Родственники инвалидов смогут круглосуточно находиться с ними в больницах

Голикова: родственники инвалидов смогут круглосуточно быть с ними в больницах

В программе оказания медицинской помощи инвалидам закреплено право инвалидов I группы на круглосуточный уход со стороны ближайшего родственника, законного представителя или иного лица в условиях стационара. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, для реализации этого права медицинские организации должны утвердить соответствующий порядок, а государство будет осуществлять мониторинг и контроль за выполнением этой работы.

Голикова также отметила, что эта и другие программы государственных гарантий направлены на обеспечение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации.